Ronaldo'nun başı botoksu yüzünden derde girdi - Son Dakika
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Spor

Ronaldo'nun başı botoksu yüzünden derde girdi

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Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 3 yıl önce Londra'da yaptırdığı botoks ve kaş kaldırma işlemi için ödeme yapmadığı iddia edildi. Ronaldo'nun tedavi ettiği İngiliz plastik cerrah Dr. Roshan Ravindran, futbolcunun kendisine 40 bin pound borçlu olduğunu öne sürerek dava açtı.

25.11.2024 10:24
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Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

YAPTIRDIĞI BOTOKS BAŞINA DERT OLDU

Ronaldo'nun 3 yıl önce Londra'da yaptırdığı botoks ve kaş kaldırma işlemi için ödeme yapmadığı ve doktorunun borcunu ödemediği için mahkemeye gittiği öne sürüldü. Ronaldo'yu Manchester United'daki ikinci döneminde birkaç kez tedavi eden İngiliz plastik cerrah Dr. Roshan Ravindran'ın dava açtığı belirtildi.

Th Sun'ın haberine göre Dr. Ravindran, yıldız forvetin kendisine 40 bin pound (48 bin Euro) borçlu olduğunu iddia ediyor. İngiliz "The Sun" gazetesi, Dr. Ravindran'ın şimdi eski United yıldızına dava açmak istediğini yazıyor.

Dr. Ravindran dermatolog olarak çalışıyor ve Manchester ile Londra'da iki muayenehane işletiyor. Uzmanlık alanları arasında botoks tedavileri ve kaş kaldırma yer alıyor. Sadece Ronaldo'yu değil, partneri Georgina Rodriguez'i de tedavi ettiği söyleniyor.

Ronaldo\'nun başı botoksu yüzünden derde girdi

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Son Dakika Spor Ronaldo'nun başı botoksu yüzünden derde girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    Bi ronaldo yaptırmadıydı gotüne başına botoks tam oldu 9 8 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Parası yoktur olunca verir deftere yaz 10 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Ronaldo bana yaptırdı dıye reklam yapman bile paha biçilemez.. sen adama borçlusun bence.. 2 0 Yanıtla
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