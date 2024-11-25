Ronaldo\'nun başı botoksu yüzünden derde girdi

Spor

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok

Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

YAPTIRDIĞI BOTOKS BAŞINA DERT OLDU

Ronaldo'nun 3 yıl önce Londra'da yaptırdığı botoks ve kaş kaldırma işlemi için ödeme yapmadığı ve doktorunun borcunu ödemediği için mahkemeye gittiği öne sürüldü. Ronaldo'yu Manchester United'daki ikinci döneminde birkaç kez tedavi eden İngiliz plastik cerrah Dr. Roshan Ravindran'ın dava açtığı belirtildi.

Th Sun'ın haberine göre Dr. Ravindran, yıldız forvetin kendisine 40 bin pound (48 bin Euro) borçlu olduğunu iddia ediyor. İngiliz "The Sun" gazetesi, Dr. Ravindran'ın şimdi eski United yıldızına dava açmak istediğini yazıyor.

Dr. Ravindran dermatolog olarak çalışıyor ve Manchester ile Londra'da iki muayenehane işletiyor. Uzmanlık alanları arasında botoks tedavileri ve kaş kaldırma yer alıyor. Sadece Ronaldo'yu değil, partneri Georgina Rodriguez'i de tedavi ettiği söyleniyor.