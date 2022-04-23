Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi - Son Dakika
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Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi

23.04.2022 16:31
Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 yendi.

Ligin 34. haftasının açılış maçında, bu sezon ligi ilk dört içinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen takımlardan Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, 3. dakikada Nuno Tavares, 32. dakikada penaltıdan Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Manchester United'da son haftaların formda oyuncusu Cristiano Ronaldo, 34. dakikada ağları sarsarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha atak başlayan Manchester United, penaltı kazandı. Portekizli Bruno Fernandes, 57. dakikada penaltı atışını golle sonuçlandıramadı ve United, maçta beraberlik şansını kaçırdı. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Granit Xhaka'nın fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Arsenal 60 puan ve maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükselirken, Manchester United ise 54 puanla altıncılığa geriledi.

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İngiltere Premier Lig, Manchester United, Şampiyonlar Ligi, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi - Son Dakika


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