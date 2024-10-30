Ronaldo\'nun kaçan penaltısı Al Nassr\'ı kupadan etti

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Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Nassr ile Al Taawon kozlarını paylaştı. Büyük heyecan sahne olan karşılaşmayı kazanan, 1-0'lık skorla Al Taawon oldu.

RONALDO PENALTI KAÇIRDI, AL NASSR ELENDİ

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Al-Ahmad kaydetti. Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı. Bu sonun ardından Ronaldolu Al-Nassr, kupaya veda eden takım oldu.

12 MAÇTA 9 GOL ATTI

15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 12 kez sahaya çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 9 gol ve 3 asistle mücadele etmeyi başardı.