Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., sosyal medyada gündem olan bir diyalogla dikkat çekti. Genç futbolcunun verdiği yanıt futbolseverler tarafından konuşuldu.
Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast'in yönelttiği "Babanla oynamak ister misin?" sorusu Cristiano Ronaldo Jr.'a soruldu. Genç futbolcu bu soruya kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi.
Cristiano Ronaldo Jr., soruya "İnşallah" diyerek cevap verdi. Bu yanıt kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.
Son Dakika › Spor › Ronaldo'nun oğlundan ''Babanla oynamak ister misin?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)