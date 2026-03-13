Ronaldo'nun oğlundan ''Babanla oynamak ister misin?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ronaldo'nun oğlundan ''Babanla oynamak ister misin?'' sorusuna bomba yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
Ronaldo\'nun oğlundan \'\'Babanla oynamak ister misin?\'\' sorusuna bomba yanıt
13.03.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ronaldo\'nun oğlundan \'\'Babanla oynamak ister misin?\'\' sorusuna bomba yanıt
Haber Videosu

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr., MrBeast'in ''Babanla oynamak ister misin?'' sorusuna ''İnşallah'' şeklinde yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., sosyal medyada gündem olan bir diyalogla dikkat çekti. Genç futbolcunun verdiği yanıt futbolseverler tarafından konuşuldu.

"BABANLA OYNAMAK İSTER MİSİN?"

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast'in yönelttiği "Babanla oynamak ister misin?" sorusu Cristiano Ronaldo Jr.'a soruldu. Genç futbolcu bu soruya kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi.

"İNŞALLAH" DEDİ

Cristiano Ronaldo Jr., soruya "İnşallah" diyerek cevap verdi. Bu yanıt kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.

Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun oğlundan ''Babanla oynamak ister misin?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • osman biçer osman biçer:
    gelsin 100 m euro yeni sözleşme 1 1 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Penaldo 55 yaşına kadar oynarsa rekor kırıyor. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:34:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Ronaldo'nun oğlundan ''Babanla oynamak ister misin?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.