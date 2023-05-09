Al-Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Cristiano Ronaldo, son maçta yaptığı hareketle büyük tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Al-Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Cristiano Ronaldo, son maçta yaptığı hareketle büyük tepki topladı

09.05.2023 12:34

Yeni takımı Al-Nassr'la her geçen gün yeni bir olaya adı karışan Ronaldo, berabere kaldıkları Al-Khaleej maçının ardından kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen rakip takım antrenörünü iterek tepki gösterdi. Başarılı futbolcunun o anları gündeme bomba gibi düştü.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo, yine yaptığı hareketlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Portekizli yıldızın, takımının Al Khaleej ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından rakip antrenörle yaşadığı olay sosyal medyayı salladı.

RAKİP OYUNCUYA FORMASINI VERDİ

Berabere biten maç sonrası gergin olan Ronaldo, rakip takım oyuncusuna formasını verdi. Başarılı futbolcu, soyunma odasına gideceği esnada Al-Khaleej takımının antrenörlerinden biri yanına gelerek fotoğraf çekilmek istedi. Portekizli yıldız, antrenörün bu teklifini sert bir şekilde reddetti.

TEPKİ GÖSTERİP ANTRENÖRÜ İTTİ

Kendisiyle zorla fotoğraf çekilmek isteyen antrenörü iten Ronaldo, fotoğraf çekilmek istemediğini sert bir dille ifade etti. Rakip takım antrenörün o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Ronaldo'nun o anları;

Her geçen gün daha antipatik bir hal alıyor! Ronaldo'nun maç sonu yaptığı hareket büyük tepki çekti
Her geçen gün daha antipatik bir hal alıyor! Ronaldo'nun maç sonu yaptığı hareket büyük tepki çekti
YORUMLAR
500

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al-Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Cristiano Ronaldo, son maçta yaptığı hareketle büyük tepki topladı - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Ronaldo'ya rakip oldu! Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibine imzayı attı
12:33 Başörtülü pozlarıyla dikkat çeken Tuğçe Tayfur, başı açık poz verince takipçilerini kızdırdı
12:19 Son Dakika! Kamu işçisine yüzde 45 zam! En düşük maaş 15 bin TL oldu
12:13 Al-Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Cristiano Ronaldo, son maçta yaptığı hareketle büyük tepki topladı
12:13 Su sayaçları soyguncular tarafından çalınan binada sular kesildi
12:07 Hırsızların su sayaçlarını çaldığı apartman sakinleri susuz kaldı
12:10 Serdar Ortaç'tan kendisine "Omurgasız" diyen Fatih Portakal'a yanıt verdi: Çok ayıp
12:07 Her geçen gün daha antipatik bir hal alıyor! Ronaldo'nun maç sonu yaptığı hareket büyük tepki çekti
12:04 Serdar Ortaç'tan kendisine "Omurgasız" diyen Fatih Portakal'a cevap: Çok ayıp
11:36 14 Mayıs'ta parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının sandığa gidecekleri adresler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2023 13:26:11. #1.13#
SON DAKİKA: Al-Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Cristiano Ronaldo, son maçta yaptığı hareketle büyük tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement