Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın

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Lionel Messi'nin paylaşımına Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguezv'in yaptığı yorumlar sosyal medyada gündeme oturdu.

"RONALDO'YA SÖYLEMEYİN"

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin Facebook'ta paylaşılan fotoğrafına kalp ve alev emojisi bırakan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, "Ronaldo'ya söylemeyin" şeklinde bir yorum yaptı. Bu hareket sosyal medyada büyük ses getirirken, Rodriguez'in yorumuna etkileşim yağdı.