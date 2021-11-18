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Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın - Son Dakika

Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın

18.11.2021 01:21

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin sosyal medya paylaşımına, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, kalp ve alev emojisi attı. Rodriguez ayrıca Arjantinli yıldızın paylaşımına "Ronaldo'ya söylemeyin" şeklinde bir yorum yazdı.

Lionel Messi'nin paylaşımına Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguezv'in yaptığı yorumlar sosyal medyada gündeme oturdu.

"RONALDO'YA SÖYLEMEYİN"

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin Facebook'ta paylaşılan fotoğrafına kalp ve alev emojisi bırakan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, "Ronaldo'ya söylemeyin" şeklinde bir yorum yaptı. Bu hareket sosyal medyada büyük ses getirirken, Rodriguez'in yorumuna etkileşim yağdı.

Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli mesaj: Aman duymasın
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Lionel Messi, Cristiano, Kalp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın - Son Dakika
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