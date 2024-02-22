Ronaldo oğluyla beraber poz verdi, her gören aynı detaya takıldı - Son Dakika
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Spor

Ronaldo oğluyla beraber poz verdi, her gören aynı detaya takıldı

Ronaldo oğluyla beraber poz verdi, her gören aynı detaya takıldı

Ronaldo, oğluyla beraber spor salonunda olduğu anları paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımını gören hayranları Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlığa anlam veremedi. Bazı kullanıcılar, Ronaldo'nun ayağındaki siyahlığın oje olduğunu belirtirken bazıları ise boya olduğunu savundu.

22.02.2024 17:10  Güncelleme: 17:15
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Suudi Arabistan takımı Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlık sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Ronaldo'nun oje sürdüğünü belirtirken bazıları ise o siyahlığın boya olduğu yönünde görüş belirtti.

Ronaldo oğluyla beraber poz verdi, herkes aynı detaya takıldı
Ronaldo oğluyla beraber poz verdi, herkes aynı detaya takıldı

SPORCULAR NEDEN OJE SÜRER?

Ayak tırnaklarına sürülen oje, çatlakları ve kusurları örtmek ve ayakların daha estetik görünmesini sağlamak için kullanılır. Ayrıca, uzun süreli dayanıklılık sporları sırasında ayaklarda oluşabilecek tırnak batması veya tırnak kaybı gibi sorunlara karşı da bir koruma sağlayabilir.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo oğluyla beraber poz verdi, her gören aynı detaya takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tayfun Gül: Oje sürüyor ayakları mantar ve bakterilerden korumak için çoğu futbolcu da görebilirsiniz 18 0 Yanıtla
  • Cihana Alp: Oğlundan genç duruyor,bu vücut ile 5 sene daha oynar 13 1 Yanıtla
  • V. A.: Sürekli çivili kramponlarla Basıldıığı için Tırnağı düşe düşe e sonunda kapkara kalır, klasik futbolcu tırnak sendromu.. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ronaldo oğluyla beraber poz verdi, her gören aynı detaya takıldı - Son Dakika
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