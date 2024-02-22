Ronaldo oğluyla beraber poz verdi, her gören aynı detaya takıldı

Spor

Suudi Arabistan takımı Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlık sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Ronaldo'nun oje sürdüğünü belirtirken bazıları ise o siyahlığın boya olduğu yönünde görüş belirtti.

SPORCULAR NEDEN OJE SÜRER?

Ayak tırnaklarına sürülen oje, çatlakları ve kusurları örtmek ve ayakların daha estetik görünmesini sağlamak için kullanılır. Ayrıca, uzun süreli dayanıklılık sporları sırasında ayaklarda oluşabilecek tırnak batması veya tırnak kaybı gibi sorunlara karşı da bir koruma sağlayabilir.