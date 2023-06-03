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Ronaldo, Singapur'a yardım etmek için gitti

Ronaldo, Singapur'a yardım etmek için gitti

03.06.2023 09:05

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrıldıktan sonra Singapur'a uçtu. Portekizli yıldız, gençlere yapılacak yardımları desteklemek ve çevresel sürdürülebilirlik hakkında konuşmak için yaklaşık bin gençle buluşacak.

Sezon başında Al Nassr'a transfer olan ve sezonu kupasız kapatan Cristiano Ronaldo, son maçın ardından hemen ülkeyi terk etti.

RONALDO, SINGAPUR'A GİTTİ

Suudi Arabistan'dan sezonun bitmesiyle birlikte ayrılan Cristiano Ronaldo, Singapur'a uçtu. Portekizli yıldızın yardımsever bir arkadaşıyla kurduğu iletişim sonrası Asya'ya uçtuğu belirtildi.

GENÇLERE YAPILACAK YARDIMLARI DESTEKLEYECEK

Portekizli yıldızın, Singapur'a gençlere yapılacak yardımları desteklemek ve çevresel sürdürebilirlik hakkında konuşmaya gittiği belirtildi. Ronaldo, Singapur'da yaklaşık bin gençle buluşup onlarla konuşacak.

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YORUMLAR (1)
  • Mehmet Yılmaz: Demrem zamanı ülkemize doğru dürüst yardımı olmayan insanların beş para etmez destek reklamlarını haber olarak okuduğum zaman üzülüyorum... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Ronaldo, Singapur'a yardım etmek için gitti - Son Dakika
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