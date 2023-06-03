Ronaldo, Singapur'a yardım etmek için gitti

Sezon başında Al Nassr'a transfer olan ve sezonu kupasız kapatan Cristiano Ronaldo, son maçın ardından hemen ülkeyi terk etti.

RONALDO, SINGAPUR'A GİTTİ

Suudi Arabistan'dan sezonun bitmesiyle birlikte ayrılan Cristiano Ronaldo, Singapur'a uçtu. Portekizli yıldızın yardımsever bir arkadaşıyla kurduğu iletişim sonrası Asya'ya uçtuğu belirtildi.

GENÇLERE YAPILACAK YARDIMLARI DESTEKLEYECEK

Portekizli yıldızın, Singapur'a gençlere yapılacak yardımları desteklemek ve çevresel sürdürebilirlik hakkında konuşmaya gittiği belirtildi. Ronaldo, Singapur'da yaklaşık bin gençle buluşup onlarla konuşacak.