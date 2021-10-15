KPMG Football Benchmark, piyasa değeri en yüksek 10 futbolcuyu belirledi. Yeşil sahalardaki başarılarıyla 21. yüzyıla damgasını vuran Ronaldo ve Messi bu listede yer almadı.
NTV Spor'un KPMG'nin raporundan aktardığına göre ilk 3'te Haaland, Mbappe ve Harry Kane yer aldı. 10 kişilik listeye Premier Lig'den 6 futbolcu girmesi dikkat çekti. Manchester United Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'le listeye en fazla futbol sokan takım oldu.
İşte dünyanın en pahalı futbolcuları
Son Dakika › Spor › Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu - Son Dakika Spor