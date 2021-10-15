Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu

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KPMG Football Benchmark, piyasa değeri en yüksek 10 futbolcuyu belirledi. Yeşil sahalardaki başarılarıyla 21. yüzyıla damgasını vuran Ronaldo ve Messi bu listede yer almadı.

PREMIER LİG'DEN 6 FUTBOLCU LİSTEYE GİRDİ

NTV Spor'un KPMG'nin raporundan aktardığına göre ilk 3'te Haaland, Mbappe ve Harry Kane yer aldı. 10 kişilik listeye Premier Lig'den 6 futbolcu girmesi dikkat çekti. Manchester United Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'le listeye en fazla futbol sokan takım oldu.

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