Ronaldo ve Messi, Riyad Sezon Kupası\'nda 37. kez karşı karşıya

Al-Nassr ile Inter Miami takımlarının karşılaşacağı Riyad Sezon Kupası maçında, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi tarihte 37. kez rakip olacak.
Futbol tarihine bireysel performanslarıyla damga vuran ve elde ettiği başarılarla kıyasıya mücadele içerisinde olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Arjantinli yıldız Lionel Messi, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Riyad Sezon Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr ile Lionel Messili Inter Miami takımları kozlarını paylaşacak. Mücadele Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kingdom Arena'da yarın TSİ 21.00'de oynanacak. Hafif sakatlığı bulunan Ronaldo'nun durumu maç saatinde belli olacak.
İki süper yıldız daha önce 36 kez rakip olurken, Messi'nin galibiyet sayısında 16'ya 11 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu müsabakalarda Messi'nin 22 golüne karşı, Ronaldo'nun 21 golü bulunuyor.
Riyad Sezon Kupası'nda oynanan ilk maçta Inter Miami, Al Hilal'e 4-3 mağlup oldu.
Turnuvanın son maçında Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü Al-Hilal ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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