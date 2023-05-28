Ronaldo yıkımı yaşadı! Tüm dünyadan geçmiş olsun mesajları yağıyor - Son Dakika
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Ronaldo yıkımı yaşadı! Tüm dünyadan geçmiş olsun mesajları yağıyor

Ronaldo yıkımı yaşadı! Tüm dünyadan geçmiş olsun mesajları yağıyor

28.05.2023 10:24

Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı 3-0 mağlup ederek Suudi Arabistan Pro Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ise sezonu 2. sırada tamamladı. Portekizli yıldız, başarısız geçen sezon sonrası adeta yıkımı yaşadı. Sosyal medyada futbolseverler, Ronaldo'nun artık asla eski başarılarını tekrarlayamayacağını belirtti. Dünyanın dört bir yanındaki hayranları ise deneyimli futbolcuya geçmiş olsun mesajları attı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Al Ittihad şampiyonluğu ilan ederken, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr 2. oldu.

BİTİME 1 HAFTA KALA ŞAMPİYON OLDULAR

Al Fehia'yı 3 golle geçen Al Ittihad, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın Al Ettifaq'a puan kaybetmesiyle bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

RONALDO GÜNDEM OLDU

Sezon başında 2.5 yıl için 500 milyon euroya Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan ekibinde yaşadığı başarısızlık gündem oldu. Futbolseverler, ligi 2. sırada bitiren Al Nassr ile büyük yıkım yaşayan Ronaldo'nun artık eski başarılarını yakalayamayacağını belirtirken, dünyanın dört bir yanından hayranları ise Portekizli yıldıza geçmiş olsun mesajları attı.

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