Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı

Portekiz, Dünya Kupası yolunda çok büyük yara aldı. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları öne geçtiği maçta Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu ve Katar biletini play-off turuna bıraktı.

MITROVIC'TEN DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜREN GOL

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Portekiz, Renato Sanchez'in attığı golle öne geçti. Sırbistan'da Tadic, 33. dakikada takımına beraberliği getirdi. Bu dakikadan sonra büyük heyecana sahne olan maçta 90. dakikada Mitrovic son sözü söyledi ve Sırbistan'ı Dünya Kupası'na götüren golü attı.