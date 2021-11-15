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Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı - Son Dakika

Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı

15.11.2021 07:55

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son maçında Portekiz, sahasında Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu. Kazandığı takdirde Katar'da düzenlenecek dev turnuvaya direkt gidecek Portekiz, öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve grupta 2. olarak play-off turuna kaldı. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun oldukça üzgün ve yıkılmış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Portekiz, Dünya Kupası yolunda çok büyük yara aldı. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları öne geçtiği maçta Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu ve Katar biletini play-off turuna bıraktı.

MITROVIC'TEN DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜREN GOL

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Portekiz, Renato Sanchez'in attığı golle öne geçti. Sırbistan'da Tadic, 33. dakikada takımına beraberliği getirdi. Bu dakikadan sonra büyük heyecana sahne olan maçta 90. dakikada Mitrovic son sözü söyledi ve Sırbistan'ı Dünya Kupası'na götüren golü attı.

Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı

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Son Dakika Spor Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı - Son Dakika
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