Ronaldo'dan babasını kaybeden Messi'ye başsağlığı - Son Dakika
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Ronaldo'dan babasını kaybeden Messi'ye başsağlığı

Ronaldo\'dan babasını kaybeden Messi\'ye başsağlığı
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Cristiano Ronaldo, babası Jorge Messi'yi kaybeden Lionel Messi'ye başsağlığı diledi. Portekizli yıldız, Messi'nin babası için yaptığı paylaşımın altına, “Bu zor zamanlarında sana ve ailene sevgilerimi gönderiyorum Leo. Güçlü ol” yorumunu yaptı.

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 8 Ağustos 2026'da Arjantin'in Rosario kentinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitirdi.

Messi, babasının vefatının ardından duygusal bir mektup yayımlayarak çocukluk yıllarından 2026 Dünya Kupası'na kadar birlikte yaşadıkları anları anlattı.

Ronaldo'dan babasını kaybeden Messi'ye başsağlığı

“BİZİ ÇOK ERKEN BIRAKTIN”

Messi, babası için kaleme aldığı mektubunda, “Acı çektiğini biliyordum ama bizi çok erken bıraktın. Bana sürekli 2026 Dünya Kupası'na katılmamı istediğini söyledin. Sana finale çıkacağımıza dair söz vermiştim” ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, çocukluk yıllarında babasının kendisini antrenmanlara götürdüğünü ve hiçbir maçını kaçırmadığını da anlattı.

Messi, “Sen benim babam, arkadaşım, hocam kısaca her şeyim oldun. Seni çok özleyeceğim. Aramızdan ayrılsan da her zaman varlığını hissedeceğiz. Çocuklarımı yetiştirirken seni örnek alacağım. Huzur içinde yat baba, teşekkür ederim” sözleriyle babasına veda etti.

RONALDO'DAN MESSI'YE DESTEK

Messi'nin paylaşımına çok sayıda yorum gelirken en dikkat çeken mesajlardan biri Cristiano Ronaldo'dan geldi. Yıllarca futbol dünyasının zirvesinde Messi ile büyük bir rekabet yaşayan Portekizli yıldız, “Bu zor zamanlarında sana ve ailene sevgilerimi gönderiyorum Leo. Güçlü ol” ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun Messi'ye gönderdiği başsağlığı mesajı binlerce beğeni aldı.

Ronaldo'dan babasını kaybeden Messi'ye başsağlığı

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'dan babasını kaybeden Messi'ye başsağlığı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Güven Ali Güven:
    her şey biter sonunda amel lazım. 0 0 Yanıtla
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