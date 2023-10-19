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Rosier'in giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı sinirden çılgına döndü - Son Dakika

Rosier'in giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı sinirden çılgına döndü

Son Güncelleme: 19.10.2023 10:21

Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'in 8 ve 0 rakamlarının yan yana bulunduğu ceketiyle poz vermesi, siyah-beyazlı taraftarları küplere bindirdi. 8-0'lık Liverpool hezimetini hatırlatan poza tepki yağdı.

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşması sonrası dijital ortamda yayınladığı her şeyi kaldıran Valentin Rosier, günler sonraki ilk gönderisinde üzerinde 8 ve 0 rakamlarının bulunduğu bir ceketle poz verdi.

CEKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Lugano maçının ardından süreçte tüm paylaşımlarını silen Valentin Rosier, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı. Fransız futbolcunun, üzerinde 8 ve 0 rakamlarının bulunduğu ceketle poz vermesi, Beşiktaş taraftarına 8-0'lık Liverpool hezimetini hatırlattı.

2007'DE LIVERPOOL, BEŞİKTAŞ'A 8 GOL ATMIŞTI

Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşım üzerinden Rosier'i eleştirdi. Beşiktaş, 6 Kasım 2007'de oynanan karşılaşmada Liverpool'a Crouch (2), Benayoun (3), Babel (2) ve Gerrard'ın golleriyle 8-0 mağlup olmuştu.

Rosier ateşle oynuyor! Giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı, 'Bu kadarı da olmaz' dedi
Rosier'in paylaşımı

Rosier'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

Rosier ateşle oynuyor! Giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı, 'Bu kadarı da olmaz' dedi
Rosier ateşle oynuyor! Giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı, 'Bu kadarı da olmaz' dedi
Rosier ateşle oynuyor! Giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı, 'Bu kadarı da olmaz' dedi
Rosier ateşle oynuyor! Giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı, 'Bu kadarı da olmaz' dedi

Valentin Rosier, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rosier'in giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı sinirden çılgına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rosier'in giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı sinirden çılgına döndü - Son Dakika
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