Mark van Bommel: Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim - Son Dakika
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Mark van Bommel: Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim

19.08.2022 00:11
Mark van Bommel: Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim

Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, "İkinci maça 0-0 başlayacağız, deplasman golü kuralı artık yok. Ayrıca farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu, çünkü sakatlarımız vardı.

Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, "İkinci maça 0-0 başlayacağız, deplasman golü kuralı artık yok. Ayrıca farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu, çünkü sakatlarımız vardı. Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, açıklamalarda bulundu.

İki takımın da tur şansının eşit olduğunu belirten van Bommel, "İkinci maça 0-0 başlayacağız çünkü deplasman golü kuralı artık yok. Farklı bir şekilde oynamamız gerekti çünkü sakatlarımız vardı. Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir gol attık ama şanslıydık açıkçası. Taktik dolu bir maçtı. Belki seyretmesi sıkıcıydı ama iyi bir sonuç aldık" diye konuştu."DEFANSİF OYNAMADIK AMA ÖYLE GÖZÜKMÜŞ OLABİLİR"

Başakşehir'e karşı defansif bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Defansif oynamadık ama öyle gözükmüş olabilir. Sakatlardan ötürü diğer maçlardan farklı oynamamız gerekti. Zor bir maçtı. Skorla alakalı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Balikwisha bir süre oynamayacak ama diğer sakatların durumuna bakacağız. İyi bir sistemde oynuyoruz, iyi bir performans verdik" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mark van Bommel: Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim - Son Dakika

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