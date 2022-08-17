Antwerp, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
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Antwerp, Başakşehir maçına hazır

17.08.2022 18:51
Antwerp, Başakşehir maçına hazır

Royal Antwerp, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Royal Antwerp, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Mark van Bommel, oyuncularıyla bir kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Dört gruba ayrılan oyuncular, antrenmana kısa mesafeli koşu ve dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular ardından dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antwerp, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antwerp, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
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