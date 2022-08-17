Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Mark van Bommel, oyuncularıyla bir kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Dört gruba ayrılan oyuncular, antrenmana kısa mesafeli koşu ve dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular ardından dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Antwerp, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika

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