Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İspanya Futbol Federasyonunun eski başkanı Luis Rubiales'in "futbolla ilgili faaliyetlerden 3 yıl men" cezasına itirazını reddetti.
CAS'tan yapılan açıklamada, Rubiales'in 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki davranışının FIFA disiplin kurallarına göre "birden fazla ciddi ihlal" teşkil ettiğine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, Luis Rubiales'in temyiz başvurusunun kabul edilmediği, FIFA tarafından 2023 Ekim'de verilen 3 yıl men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.
İspanya'nın şampiyon olduğu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen Rubiales, gelen baskılar nedeniyle istifa etmişti.
Son Dakika › Spor › Rubiales'in Ceza İtirazı Reddi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?