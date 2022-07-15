Kayserispor'a başarı dileyen Lung, "5 yılın ardından veda zamanı geldi. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri halkına verdikleri destekten, misafirperverlikten ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gelecekte kulübe büyük başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rumen kaleci Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti - Son Dakika

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