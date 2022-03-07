Rus cimnastikçi Kuliak'a "savaş yanlısı sembol" soruşturması - Son Dakika

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), savaş yanlısı sembol kullandığı gerekçesiyle Rus sporcu Ivan Kuliak hakkında soruşturma açtı.

FIG'den yapılan açıklamada, üzerinde savaş sembolü kabul edilen "Z" işaretli mayosuyla podyuma çıkan 20 yaşındaki sporcu için "şok edici hareketi" nedeniyle disiplin soruşturması açıldı.

Paralel bar aletinde yarışan Kuliak, Katar'ın başkenti Doha'da hafta sonu yapılan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Ukraynalı sporcu Illia Kovtun ise altın madalyanın sahibi oldu.

Rus askeri araçları üzerinde de yer alan "Z" harfi, Ukrayna'ya askeri müdahalenin sembolü olarak değerlendiriliyor.

Sporun çatı kuruluşları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), FIFA ve UEFA başta olmak üzere çok sayıda uluslararası federasyon, Rusya ve Belarus ile bu iki ülkenin sporcuları için yaptırım kararları aldı.