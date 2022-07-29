Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum'da kampa girdi

29.07.2022 10:43
Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum'da kampa girdi

Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum'da kampa girdi.

Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum'da kampa girdi. Rus sporcular, 15 gün boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.

Erzurum Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Çelebi, Erzurum'da alt yapı ve tesislerin üst seviyede hizmet vermesinin yanı sıra yurt dışından kamp taleplerini değerlendirilerek program dahilinde gelen takımlara misafirperverlik gösterdiklerini belirterek, Rusya'nın Mozarteum Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın 15 gün süreyle Erzurum'da hazırlık çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Mozerteum Artistik Buz Pateni sporcuları, Palandöken Buz Paten Salonu'nda antrenörler nezaretinde günde 4 saat çalışma yaparak hazırlıklarına devam ediyor. 11 kişilik sporcu kafilesi, 10 Ağustos'ta birinci etap kamp çalışmasını tamamlayarak ülkelerine dönecek. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de çiftçilere en çok destek sağlayan iller arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de çiftçilere en çok destek sağlayan iller arasında Erdoğan Rusya yolcusu; Fenerbahçe taraftarının 'Vladimir Putin' tezahüratı Erdoğan Rusya yolcusu; Fenerbahçe taraftarının 'Vladimir Putin' tezahüratı
Kaynak: İHA

Ahmed Çelebi, Erzurum, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 AB'de tasarruf çatlağı! Polonya kararı veto edebileceğini açıkladı
10:31 1 saat içinde öldürüyor! Tunceli'de doğa gezisine giden vatandaşlar ölümcül engereği görüntüledi
10:29 Türk ekonomisi için kritik veri! Dış ticaret açığı haziran ayında yüzde 184,5 arttı
10:16 Efsane kaleci Jens Lehmann'dan şoke eden hareket! Elektrikli testereyle komşusunun garajını tahrip etti
10:10 Tarihin en ünlü doktorunun sırrı ölünce ortaya çıktı! Kıyafetleriyle gömülmek istemiş
10:03 Ukraynalı askerlerin Ruslara esir düştüğü görüntüler yürek yaktı
09:57 Bakkal, çikolata çalan kız çocuklarının Türk bayrağı önünde fotoğrafını çekerek Facebook'ta ifşa etti!
09:49 Genç çift, Game of Thrones setinin kurulduğu yerde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi
09:45 Yatırımdan kaynaklanan arz problemi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yükseliyor!
09:48 Damattan geline akılalmaz şaka! Herkes boşanmalarını istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 10:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement