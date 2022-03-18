Rus ve Belaruslu sporcular Elmas Lig'den men edildi - Son Dakika
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Rus ve Belaruslu sporcular Elmas Lig'den men edildi

18.03.2022 16:31
Rus ve Belaruslu sporcular Elmas Lig'den men edildi

Elmas Lig (Diamond League), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu atletleri müsabakalardan men etti.

Elmas Lig (Diamond League), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu atletleri müsabakalardan men etti.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Elmas Lig Genel Kurulu'nda, Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalardan men edilmesi tavsiyesinin kabul edildiği kaydedildi.

Mart ayı başında da Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), iki ülke sporcuları için men kararı almıştı.

Elmas Lig'de sezonun ilk ayağı, 13 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.

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Sırbistan, Ukrayna, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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