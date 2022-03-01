Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında tarafsız statüde yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında tarafsız statüde yarışacak

01.03.2022 23:48
Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında tarafsız statüde yarışacak

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda tarafsız statüde yarışabileceğini açıkladı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda tarafsız statüde yarışabileceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda ülkelerini temsil edemeyeceği ve tarafsız statüde FIA bayrağı altında yarışabileceği duyuruldu.

Kıyafet, ekipman ve araçlarda Belarus ile Rusya'nın renk, bayrak ve ulusal sembollerinin kullanılmayacağı belirtilirken milli marşların çalınmayacağı ifade edildi.

Rusya ve Belarus'ta FIA organizasyonu düzenlenmeyeceği de bildirildi.

Ayrıca iki ülkenin milli takımlarının müsabakalardan men edildiği, FIA üyelerinin ise geçici olarak görevden alındığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev, Rus diplomatları istifaya çağırdı Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev, Rus diplomatları istifaya çağırdı NATO'ya seslenen Zelenskiy: 'Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar' NATO'ya seslenen Zelenskiy: 'Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar'

Otomobil, Ukrayna, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında tarafsız statüde yarışacak - Son Dakika


Son Dakika
23:47 İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı
23:37 Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı
23:26 Aziz Yıldırım'ın kardeşi, Löw'ün gelmeyeceğini ima etti! Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığına uğradı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:11 HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 23:56:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında tarafsız statüde yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement