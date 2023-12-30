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Rüstempaşaspor, Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Rüstempaşaspor, Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grubun 12. haftasında Rüstempaşaspor, evinde konuk ettiği Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Rüstempaşaspor, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen Malatyaspor'un son dakika golüyle beraberliği sağladı.

Rüstempaşaspor, Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı
30.12.2023 - 18:47,
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grubun 12. haftasında Rüstempaşaspor, evinde konuk ettiği ve 2-0 öne geçtiği maçta Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

BAL 11. Grubun 12. haftasında Rüstempaşaspor, Malatyaspor'u ağırladı. Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanan maçı Erzincan bölgesi BAL hakemi Samet Yağcı yönetti.

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan maçın 43. dakikasında Rüstempaşaspor Eray Berk Aslan'la bir gol buldu ve devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da etkili olan kırmızı - beyazlılar 80. Dakikada Volkan Ayyıldız'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Maçın 85. Dakikasında Malatyaspor, Serdar'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 88. Dakikasında konuk takımda Sefa Saz ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundışı kaldı. Maçın 90+1. Dakikasında ise Malatyaspor Serdar'la bir gol daha bularak skoru 2-2'ye getirdi. Maçın 90+3. Dakikasında ise Rüstempaşaspor Yusuf'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Rüstempaşaspor bu beraberlikle puanını 12'ye, Malatyaspor ise 21'e yükseltti. Elazığ'ın bir diğer BAL ekibi Aksaray Gençlikspor ise deplasmanda karşılaştığı Hekimhan Belediyespor'u 7-0 yenerek puanını 17'ye yükseltti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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