Rusya, EURO 2024'ten men edildi - Son Dakika
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Rusya, EURO 2024'ten men edildi

20.09.2022 18:34
Rusya, EURO 2024'ten men edildi

UEFA, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesindeki elemeler için belirlenecek grupların kura çekiminde geçerli olacak prosedürü açıkladı.

UEFA, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesindeki elemeler için belirlenecek grupların kura çekiminde geçerli olacak prosedürü açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, UEFA İcra Komitesi'nin 28 Şubat 2022'de aldığı karar doğrultusunda, Rusya'nın elemelerde yer almayacağı belirtildi.

UEFA İcra Komitesi bugün Hırvatistan'ın Hvar kentinde bir araya geldi ve 9 Ekim'de Frankfurt'ta yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kura çekiminde gerçekleştirilecek prosedürü onayladı. UEFA'nın açıkladığı prosedüre göre ev sahibi Almanya, elemelerde mücadele etmeden direkt olarak finallere katılacak. Rusya ise Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat dolayısıyla 28 Şubat 2022'de alınan karar doğrultusunda elemelerde yer almayacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin prosedürü şu şekilde;

53 ülke, 5 takımlı 7; 6 takımlı 3 olmak üzere toplam 10 gruba dağılacak.Gruplarını 1'inci ve 2'nci sırada tamamlayan takımlar, finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan 3 takım ise Mart 2024'te oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.53 ülke, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre kura çekiminde 7 ayrı torbada yer alacak.


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Kaynak: DHA

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