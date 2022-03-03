Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı - Son Dakika

UEFA ve FIFA'nın Ukrayna'ya şiddetli saldırılar sonrası yaptırımlar uyguladığı Rusya, kararlara sert tepki gösterdi. Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın Rusya takımlarına verdiği men kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine taşıyor.

"RUS TAKIMLARINI İHRAÇ ETMEK İÇİN GEÇERLİ DAYANAK YOK"

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın Rus takımlarını ihraç etmek için geçerli dayanağı yok. FIFA ve UEFA'nın bir parçası olan Rusya'nın hakları ihlal ediliyor." ifadelerine yer verildi. Doğrudan ihraç kararıyla Rusya'nın müsabakalarda yer alma ve söz hakkı gibi temel haklarının futbolun yönetim organları tarafından ihlal edildiği kaydedildi. Rusya Milli Takımı'nın rakip ülkelerin baskısıyla 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larının dışında tutulduğu savunularak, bu durumun futbolun temel ilkeleri ve fair play ruhuna aykırı olduğu ifade edildi.

Rusya'ya yapılan yaptırımlar şöyle: