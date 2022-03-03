Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı - Son Dakika
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Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı

03.03.2022 21:36

UEFA ve FIFA'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya'ya karşı yaptırımlar uyguladı. Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın bu tutumunu sert bir dille eleştirdi. Haklarının ihlal edildiğini dile getiren Ruslar, "FIFA ve UEFA'nın Rus takımlarını ihraç etmek için geçerli dayanağı yok." sözlerine yer verdi.

UEFA ve FIFA'nın Ukrayna'ya şiddetli saldırılar sonrası yaptırımlar uyguladığı Rusya, kararlara sert tepki gösterdi. Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın Rusya takımlarına verdiği men kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine taşıyor.

"RUS TAKIMLARINI İHRAÇ ETMEK İÇİN GEÇERLİ DAYANAK YOK"

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın Rus takımlarını ihraç etmek için geçerli dayanağı yok. FIFA ve UEFA'nın bir parçası olan Rusya'nın hakları ihlal ediliyor." ifadelerine yer verildi. Doğrudan ihraç kararıyla Rusya'nın müsabakalarda yer alma ve söz hakkı gibi temel haklarının futbolun yönetim organları tarafından ihlal edildiği kaydedildi. Rusya Milli Takımı'nın rakip ülkelerin baskısıyla 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larının dışında tutulduğu savunularak, bu durumun futbolun temel ilkeleri ve fair play ruhuna aykırı olduğu ifade edildi.

Rusya'ya yapılan yaptırımlar şöyle:

  • Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 26 Ağustos 2022'de başlayacak olan 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin Rusya'dan aldı.
  • Formula 1, Rusya Grand Prix'ini takviminden çıkarttı.
  • UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alıp Paris'e verdi.
  • Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rus takımları, hakemleri ve gözlemcilerin organizasyonlardan çıkardı.
  • FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın yeni bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men etti.
  • Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.
  • Rus kulüplerinin Avrupa Basketbol Ligi organizasyonlarına katılımı da askıya alındı. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rus takımları maçlara çıkamayacak.
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Rusya Futbol Federasyonu, Rusya, UEFA, Rus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rusya Futbol Federasyonu'ndan 'Haklar ihlal ediliyor' tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı - Son Dakika


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