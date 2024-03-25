Rüya Cimnastik Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu

21-24 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Rüya Cimnastik Spor Kulübü 317.066 puan toplayarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Şampiyonada mücadele eden Rüya Cimnastik Spor Kulübü takımı Hüseyin Emir Cünedioğlu, Hüsnü Aktaş, Onurhan Demir, Göktuğ Ömer Ceylan ve Mehmet Eren Kökoğlu isimlerinden oluştu. Yine Yıldız Erkekler kategorisinde bireysel sıralamada ise Hüseyin Emir Cünedioğlu Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları, antrenörleri Aziz Baran Atay ve TOHM Koordinatörü Mehmet Bilgin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta, protokol üyeleri arasında yaşanan arbede ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin ulusal basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında tüm kamera kayıtları incelenecek ve suç unsurları ile şüpheli ve müştekiler tespit edilecektir.
Samsun'da düzenlenen Aileler Arası Badminton Şampiyonası yoğun bir katılımla gerçekleşti. Anne çocuk, baba çocuk ve karı koca kategorilerinde yapılan şampiyonada dereceye girenler ödüllerini aldı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu, Jesolo'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcuların toplamda 14 madalya kazandığını açıkladı. Emircan Abdullah Beserek ve Ferizan Gocuk altın, Rabia Karagöz altın ve bronz, diğer sporcular ise bronz madalya elde etti. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, başarılarından dolayı milli takımı tebrik etti ve destek verenlere teşekkür etti.
Kupa Voley'de dörtlü finale kalan Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart ile Bursa'da yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadelesinde tur atlayacak takım finale yükselme hakkı kazanacak.
Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılmaya hak kazandı. Samsun'un tek temsilcisi olan ekip, Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında başarı için mücadele edecek.
Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off 4. Hafta mücadelesinde 1966 Edremitspor, evinde konuk ettiği Gaziosmanpaşaspor'u 3-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devraldı. Edremitspor, Semih Atıl'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ve ikinci yarıda Ömer Karadağ ve Tayfun Akbey'in golleriyle üç puanı üç golle almayı başardı. Bu galibiyetle liderliğe yükselen Edremitspor, bir sonraki maçta Gönen Belediyespor'a konuk olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa'nın ertelenmemesine tepki gösterdi. Nisan ayında toplamda 7 maç oynayacaklarını dile getiren Kartal, "Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF'nin bu tutumunu anlamış değilim" dedi.
Elazığspor, evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup ederek iç sahada üst üste 10. galibiyetini elde etti. Bordo-beyazlı ekip, iç saha puan tablosunda zirvenin tek sahibi oldu.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Simar Sert, Yıldız Erkekler Bilek Güreşi Doğu Anadolu Bölge Turnuvası'nda 40 kiloda sağ kol ve sol kolda birincilik madalyası kazandı. Bu başarıyla Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafek Akgün, öğrenciyi ve okul idaresini tebrik ederek Simar Sert'e başarılar diledi.
Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Rüya Cimnastik Spor Kulübü 317.066 puan toplayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Hüseyin Emir Cünedioğlu ise Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), bu haftaki yürüyüş etkinliğini Spil Dağı'nda tamamladı. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın rehberliğinde yapılan yürüyüş, doğanın güzelliklerini sergiledi.
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