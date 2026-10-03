Rüzgar Alp Yalçınkaya Hannover'de 4 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Rüzgar Alp Yalçınkaya Hannover'de 4 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

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Rüzgar Alp Yalçınkaya Hannover\'de 4 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu
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MTK Koleji 9. sınıf öğrencisi milli masa tenisi sporcusu Rüzgar Alp Yalçınkaya, Hannover'deki Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda 4 altın madalya kazandı. U19 ve U16 ferdi, çift erkekler ve karma çiftlerde şampiyon oldu.

MTK Koleji 9. sınıf öğrencisi ve milli masa tenisi sporcusu Rüzgar Alp Yalçınkaya, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda 4 altın madalya kazandı.

Almanya'nın Hannover kentinde 17-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Rüzgar Alp Yalçınkaya, U19 Ferdi, U16 Ferdi, Çift Erkekler ve Mix (Karma) Çiftler kategorilerinin tamamında şampiyonluğa ulaşarak hem Muğla'nın, hem de Türkiye'nin gururu oldu.

Yalçınkaya, U19 ferdi ve U16 ferdi kategorilerinde bireysel olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, çift erkekler kategorisinde Ebubekir İnce, Mix (Karma) Çiftler kategorisinde ise Zeynep Arda Er ile birlikte altın madalya kazandı. Milli sporcu, organizasyonu 4 altın madalyayla tamamladı.

"4 yıldır masa tenisi oynuyorum"

Başarısının ardından açıklamalarda bulunan Rüzgar Alp Yalçınkaya, yaklaşık 4 yıldır masa tenisiyle ilgilendiğini ve son 2 yıldır yoğun bir antrenman programı uyguladığını söyledi. Yalçınkaya, "Bu antrenmanlarımın karşılığında işitme engelliler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu olduğum için Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Orada da işitme engelliler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum" dedi.

Geçtiğimiz yıl İşitme Engelliler Olimpiyatları'na da katıldığını belirten Rüzgar Alp Yalçınkaya, "Geçen sene İşitme Engelliler Olimpiyatları'na gitmiştim. Orada maçlar istediğim şekilde geçmedi. Ama aynı şekilde antrenmanlarıma devam ettim. Normal sporcularda da bölge şampiyonu oldum. Geçen sene yıldızlar kategorisinde, bu sene de Türkiye Şampiyonası'nda 10. oldum. Türkiye Şampiyonası'nda normal sporcular kategorisinde ilk 8'e 320 puanım var. İki kategoride de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Hıdır Ay: "Son 2 yıldır çok yoğun çalışıyoruz"

Milli sporcunun antrenörü Hıdır Ay ise Rüzgar Alp Yalçınkaya ile 4 dört yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, sporcusunun disiplinli ve istekli yapısına dikkat çekti. Ay, "Rüzgar'la yaklaşık 4 senedir tanışıyoruz. Maceramız başlayalı hemen hemen dört sene oldu. Son 2 senedir çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Rüzgar gerçekten çok istekli, çok hevesli ve çok disiplinli çalışan bir sporcumuz. Bunun karşılığını son bir yıldır başarılarımızla ve aldığımız derecelerle gösterdik" diye konuştu.

Rüzgar'ın hem işitme engelliler hem de normal sporcular kategorilerinde mücadele ettiğini ifade eden Hıdır Ay, "Hem normal sporcularda hem de işitme engelliler kategorisinde oynayabiliyor. İşitme engelliler kategorisinde zaten çok başarılı. Hem Türkiye şampiyonu oldu hem de Avrupa'da hem üst kategorisinde hem de kendi kategorisinde şampiyon oldu. Ayrıca çiftlerde ve mikslerde takım arkadaşlarıyla altın madalya kazandı" dedi.

Haftanın 5 günü yoğun şekilde antrenman yaptıklarını söyleyen Ay, "Sadece Rüzgar değil, diğer sporcularımız da çok başarılı. Hepsinin başarılı olması için elimizden gelenin fazlasını gösteriyoruz. Umarım diğer sporcularımızla da aynı başarıları gösteririz. Tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve başarılı sporcular çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz artık olimpiyatlarda kürsü"

Rüzgar Alp Yalçınkaya için yeni hedeflerinin bulunduğunu belirten antrenör Hıdır Ay, gözlerini olimpiyatlara çevirdiklerini söyledi. Ay, "Rüzgar'ın hedefi artık Avrupa'da şampiyonluk olduğu için hedefimizi yükselttik. Olimpiyatlara gözümüzü diktik. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da yapabileceğimiz en iyi dereceyi, madalyayı ve kürsüyü hedefliyoruz. İnşallah onu da yakın zamanda göreceğiz" dedi.

Sercan Acar: "Öğrencimizle gurur duyuyoruz"

MTK Muğla Teknoloji Koleji Lise Müdürü Sercan Acar da Rüzgar Alp Yalçınkaya'nın başarısından büyük gurur duyduklarını ifade etti. Acar, "Öğrencimizle gurur duyuyoruz. Rüzgar Alp Yalçınkaya, 9. sınıf öğrencimiz. MTK Koleji olarak spora, sanata ve eğitime her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Öğrencimizi, antrenörümüzü ve velimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
HannoverGençlikEğitimSporSon Dakika

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