Bu arada şampiyonanın açılış günü atıksız bir dünyaya dikkat çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan WWF'ye ait Blue Panda isimli yelkenli tekne, yarışların yapılacağı alana demirleyecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rüzgar sörfünde Slalom Dünya Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek - Son Dakika

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