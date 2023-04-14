Rüzgarı tersine dönen Eyüpspor, kendi taraftarı için önlem aldı! Yorumları komple kapattılar - Son Dakika
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Rüzgarı tersine dönen Eyüpspor, kendi taraftarı için önlem aldı! Yorumları komple kapattılar

14.04.2023 10:54

Eyüpspor, 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından sosyal medyada tepkilere karşı önlem aldı. İstanbul ekibi, karşılaşmanın skorunu ve teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığı haberini duyururken, gönderiyi yorumlara kapadı. Zirvenin en iddialı takımlarından olan Eyüpspor, son 5 maçta sadece birini kazanabildi.

Çalkantılı günler geçiren Eyüpspor, zirve yarışından uzaklaştı. Gençlerbirliği'ne kaybeden ve İbrahim Üzülmez'den sonra Zafer Turan ile de yolları ayıran İstanbul ekibi, taraftar tepkisine karşı sosyal medyada önlem aldı.

PAYLAŞIMLAR YORUMLARA KAPATILDI

Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, ilk olarak sosyal medyada karşılaşmanın sonucunu paylaştığı gönderiyi ardından ise teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığının haberini verdiği paylaşımı yorumlara kapadı.

SAMET AYBABA DA OLMADI

Zafer Turan ile yolların ayrılması sonrası Samet Aybaba'yı takımın başına getirmesi beklenen Eyüpspor, deneyimli hoca ile imza aşamasına geldi ancak anlaşma sağlayamadı.

YORUMLAR
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Gençlerbirliği yenilenme antrenmanına çıktı Gençlerbirliği yenilenme antrenmanına çıktı Eyüpspor: 'Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz.' Eyüpspor: 'Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz.'

Gençlerbirliği, Zafer Turan, İstanbul, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rüzgarı tersine dönen Eyüpspor, kendi taraftarı için önlem aldı! Yorumları komple kapattılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rüzgarı tersine dönen Eyüpspor, kendi taraftarı için önlem aldı! Yorumları komple kapattılar - Son Dakika
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