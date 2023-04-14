Rüzgarı tersine dönen Eyüpspor, kendi taraftarı için önlem aldı! Yorumları komple kapattılar

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Çalkantılı günler geçiren Eyüpspor, zirve yarışından uzaklaştı. Gençlerbirliği'ne kaybeden ve İbrahim Üzülmez'den sonra Zafer Turan ile de yolları ayıran İstanbul ekibi, taraftar tepkisine karşı sosyal medyada önlem aldı.

PAYLAŞIMLAR YORUMLARA KAPATILDI

Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, ilk olarak sosyal medyada karşılaşmanın sonucunu paylaştığı gönderiyi ardından ise teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığının haberini verdiği paylaşımı yorumlara kapadı.

SAMET AYBABA DA OLMADI

Zafer Turan ile yolların ayrılması sonrası Samet Aybaba'yı takımın başına getirmesi beklenen Eyüpspor, deneyimli hoca ile imza aşamasına geldi ancak anlaşma sağlayamadı.