Çalkantılı günler geçiren Eyüpspor, zirve yarışından uzaklaştı. Gençlerbirliği'ne kaybeden ve İbrahim Üzülmez'den sonra Zafer Turan ile de yolları ayıran İstanbul ekibi, taraftar tepkisine karşı sosyal medyada önlem aldı.
Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, ilk olarak sosyal medyada karşılaşmanın sonucunu paylaştığı gönderiyi ardından ise teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığının haberini verdiği paylaşımı yorumlara kapadı.
Zafer Turan ile yolların ayrılması sonrası Samet Aybaba'yı takımın başına getirmesi beklenen Eyüpspor, deneyimli hoca ile imza aşamasına geldi ancak anlaşma sağlayamadı.
Son Dakika › Spor › Rüzgarı tersine dönen Eyüpspor, kendi taraftarı için önlem aldı! Yorumları komple kapattılar - Son Dakika