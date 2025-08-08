Rüzgarla Yarış: 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Başladı

Türkiye'nin en büyük yelken festivali 13. TAYK-Eker Olympos Regatta, Kalamış açıklarında adeta rüzgarla yarışarak başladı. Sert rüzgarlı hava koşulları ve yüksek tempo eşliğinde gerçekleşen ilk gün J70 mücadeleleri, yelken tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Dalgaların ritmiyle dans eden tekneler, İstanbul semalarında adrenalin dolu bir atmosfer oluşturdu. J70 kategorisindeki yarışlarında toplam 11 takım kıyasıya rekabet ederken, ilk günün galibi Onur Ererdağ'ın dümenciliğini yaptığı Nautique Yachting takımı oldu. Yelken tutkunlarının merakla beklediği büyük yelken festivali 13. TAYK - Eker Olympos Regatta, 8 Ağustos'ta Kalamış'ta yapılan J70 yarışlarıyla başladı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, 17 Ağustos'a kadar dopdolu bir programla devam edecek.

"Rüzgarı Yakala" mottosuyla yola çıkan 13. TAYK - Eker Olympos Regatta'da, ilk gün yarışları beklendiği gibi nefes kesici geçti. Yelken camiasının yakından takip ettiği J70 sınıfında, rüzgarın gücüyle yarışan tekneler üç etap sonunda sıralamayı belirledi. Gün boyunca yapılan üç yarış sonrasında J70 Türkiye Turu 3. Ayak yarışında genel sıralama birincisi Onur Ererdağ liderliğindeki Nautique Yachting takımı oldu. Nautique Yachting'in ardından Gülboy Güryel'in dümenciliğindeki "Denizcik" ikinci, Güney Kaptan'ın dümenciliğindeki "Cheese Sailing" takımı ise üçüncü oldu. - İSTANBUL