Ruzomberok, Trabzonspor maçı için hazır

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Papara Park'ta teknik direktör teknik direktörü Ondrej Smetana yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde teknik ekip ve futbolcular kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Slovakya takımının, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Trabzonspor, yarın saat 20.30'da rakibini ağırlayacak.