Ryan Babel, Marsilya'ya attığı gole kendisi bile şaşırdı: Torunlarıma anlatacağım

Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında Marsilya'yı da devirerek son maçlara girilirken gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna giren Ryan Babel, 83. dakikada fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu karşılaşmanın ardından attığı golle ilgili hislerini paylaştı.

Ryan Babel'in açıklamaları şöyle:

"ÖNÜMÜZDE DAHA UZUN BİR YOL VAR"

"İlk defa kariyerimde böyle şanslı bir an yaşadım. Oyuna girer girmez ilk dokunuşumda gol attı. Torunlarıma anlatacağım bu golü. Bana ve takıma güven kazandırdı bu gol, rakibin de moralini çökertti. Golümden ve galibiyetten çok mutluyum. Yeni ve genç bir takımız. Geleceği olan çok potansiyelli oyuncularımız var. Onların olgunlaşması, bir kademe yukarı çıkması için önemli bir galibiyetti bu. Önümüzde daha uzun bir yol var"