Ryan Donk, Kasımpaşa forması ile 100. maçına çıktı - Son Dakika
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Ryan Donk, Kasımpaşa forması ile 100. maçına çıktı

13.03.2022 12:50
Ryan Donk, Kasımpaşa forması ile 100. maçına çıktı

Kasımpaşa'nın tecrübeli defans oyuncusu Rayn Donk, Çaykur Rizespor karşısında oynadığı maçla birlikte takımında toplamda 100. kez forma giymiş oldu.

Kasımpaşa'nın tecrübeli defans oyuncusu Rayn Donk, Çaykur Rizespor karşısında oynadığı maçla birlikte takımında toplamda 100. kez forma giymiş oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Alınan 3 puanla birlikte lacivert-beyazlı ekip düşme hattından uzaklaşarak 35 puan ile 12. sıraya yükseldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kasımpaşa'nın tecrübeli stoperi Ryan Donk, İstanbul temsilcisi ile 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadı.

100 maçta 13 gol, 9 asist

Hollanda U21 Milli Takımı'nın 2007 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşadığı kadronun bir parçası olan Ryan Donk, bu sezon lacivert-beyazlı forma ile 22 lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı ve bu maçlarda toplam 2 gol 2 de asist ile takımına katkı sağladı. 35 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa forması giydiği 100 maçta ise toplam 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brügge'den 2013 yılında Kasımpaşa'ya transfer olan Donk, sergilediği performans ile Galatasaray'ın dikkatini çekmiş ve 2016 yılında sarı-kırmızılı ekibin yolunu tutmuştu. Bu formayla 2 lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ryan Donk, bu sezon başında yeniden Kasımpaşa'ya dönmüştü. - İSTANBUL

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Umut Bozok: 'Milli Takım formasını giymek istiyorum' Umut Bozok: 'Milli Takım formasını giymek istiyorum' Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

Ryan Donk, Kasımpaşa, İstanbul, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ryan Donk, Kasımpaşa forması ile 100. maçına çıktı - Son Dakika


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