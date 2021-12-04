Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket

Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanında yine istediğini alamadı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kara Kartal'da tek teselli Can Bozdoğan oldu. 1-1 biten maçta Beşiktaş'ın tek golünü atan Can, Donk'la yaşadığı olayla da gündem oldu.

ARAYA GİRDİLER

60. dakikada yerde kalan Can'a Donk müdahale etti. Tecrübeli futbolcu, kalkamayan genç futbolcuyu kucaklayıp ayağa kaldırdı. Can'ın oyuna devam etmesini isteyen Donk'un üzerine Beşiktaşlı futbolcular yürüdü.

Hakemlerin araya girmesiyle tansiyon düştü. Donk'un yaptığı harekete sosyal medyada Siyah-Beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.