Üye Girişi
Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket - Son Dakika

Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket

04.12.2021 10:51

Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş'ta sahanın en iyisi olan Can Bozdoğan'a Donk'un yaptığı hareket sahayı karıştırdı. Donk, sakatlanan genç futbolcuyu kucaklayıp yerden kaldırdı. Bunun üzerine tansiyon yükseldi.

Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanında yine istediğini alamadı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kara Kartal'da tek teselli Can Bozdoğan oldu. 1-1 biten maçta Beşiktaş'ın tek golünü atan Can, Donk'la yaşadığı olayla da gündem oldu.

Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya olay hareket

ARAYA GİRDİLER

60. dakikada yerde kalan Can'a Donk müdahale etti. Tecrübeli futbolcu, kalkamayan genç futbolcuyu kucaklayıp ayağa kaldırdı. Can'ın oyuna devam etmesini isteyen Donk'un üzerine Beşiktaşlı futbolcular yürüdü.

Hakemlerin araya girmesiyle tansiyon düştü. Donk'un yaptığı harekete sosyal medyada Siyah-Beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya olay hareket
Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket

Can Bozdoğan, Kara Kartal, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manda sütünden doğal salep! Kilosu 800, fincanı 18 lira! 10:52 Manda sütünden doğal salep! Kilosu 800, fincanı 18 lira!
Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti! 10:38 Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı

Son Dakika Haberleri
10:53 Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar
10:52 Manda sütünden doğal salep! Kilosu 800, fincanı 18 lira!
10:51 Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket
10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!
10:38 Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti!
10:24 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor, dikkatli olun!
10:20 Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor!
10:19 İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!
10:17 CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de!
10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!
Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar         
10:53
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 10:58:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement