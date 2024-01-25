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Sabalenka, Avustralya Açık'ta finale yükseldi - Son Dakika
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Sabalenka, Avustralya Açık'ta finale yükseldi

Avustralya Açık'ın tek kadınlar yarı finalinde Aryna Sabalenka, Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale çıktı. Sabalenka, üst üste ikinci kez finale yükseldi ve finale çıkana kadar hiç set kaybetmedi.

Sabalenka, Avustralya Açık\'ta finale yükseldi
25.01.2024 - 13:43,
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında son şampiyon Sabalenka ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu Gauff karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Finale kadar set kaybetmeyen Sabalenka'nın rakibi, Ukraynalı Dayana Yastremska ile Çinli Qinwen Zheng arasındaki maçın galibi olacak.

Kaynak: AA
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