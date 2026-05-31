Sabalenka Dördüncü Tura Yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka dördüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Avustralya Daria Kasatkina'yı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçen yılın finalisti Sabalenka, 4. turda Japon tenisçi Naomi Osaka (16) ile karşılaşacak.

Son şampiyon ABD'li Coco Gauff (4) ise Avusturyalı Anastasia Potapova'ya (28) 6-4, 6-7 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

ABD'li Amanda Anisimova (6) da Fransız Diane Parry'ye 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.