Sabır taşı çatlayan Arda Güler\'den Ancelotti\'ye olay hareket

Dünya Sağlık Örgütü\'nden tedirgin eden "Hastalık X" salgını uyarısı

Demirtaş\'ın sürpriz çıkışıyla ilgili CHP liderinden ilk sözler

Kurum mu İmamoğlu mu? İlk anket sonucu geldi

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, sahasında Almeria'yı 2 farklı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada oyuna alınmayan Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

ISINDI AMA OYUNA GİREMEDİ

Maça 11'de başlaması beklenen Arda Güler, mücadeleye yedek soyundu. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin genç yıldızı maç içinde ısınmaya göndermesi ancak sonra oyuna almaması Arda'yı kızdırdı.

YELEĞİNİ YERE FIRLATTI

Arda Güler ısınmadan kulübeye doğru gelirken Ancelotti'nin olduğu yöne doğru bakarak üzerindeki yeleği çıkarıp yere fırlattı. Arda'nın kulübedeki yerine geçtikten sonra da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

O anlara ait kareler: