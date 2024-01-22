İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, sahasında Almeria'yı 2 farklı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada oyuna alınmayan Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.
Maça 11'de başlaması beklenen Arda Güler, mücadeleye yedek soyundu. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin genç yıldızı maç içinde ısınmaya göndermesi ancak sonra oyuna almaması Arda'yı kızdırdı.
Arda Güler ısınmadan kulübeye doğru gelirken Ancelotti'nin olduğu yöne doğru bakarak üzerindeki yeleği çıkarıp yere fırlattı. Arda'nın kulübedeki yerine geçtikten sonra da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
O anlara ait kareler:
Son Dakika › Spor › Sabır taşı çatlayan Arda Güler'den Ancelotti'ye olay hareket - Son Dakika