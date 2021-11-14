Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan ile ilgili kırgınlığını Emek Ege'nin sunduğu NTV'deki programda anlattı.

Sabri, 3 ay kadro dışı kaldığı dönemde kaptan yapılan Selçuk'un kendisini hiç aramadığını, geri dönüşünde kaptanlığı vermediğini söyledi. Efsane futbolcu, arka planda yaşanan çok daha fazla şeyin olduğunu ancak Galatasaray için sustuğunu ifade etti.

"ORADA BURUKTUM"

Sabri, "O görüntüde buruktum. Arda kaptan yapıldı genç yaşında ama hepimize soruldu. Yönetim bu yönde karar aldı. Galatasaray teamüllerine uygundu. Ama ben 3 ay yoktum, başkası kaptan seçildi. 3 ay yoktum, bir kere aramadı. Geri döndüğümde kaptanlığı bırakmak istemedi. Arkadan dönen işler... Şu anda aramızda bir şey yok. Yolda görsem selam veririm sadece. Yerimde taş olsa çatlardı. Galatasaray için susuyorum" ifadelerini kullandı.