Sabri Sarıoğlu\'nun eşi kaptan pilot oldu

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, havacılık kariyerinde önemli bir adım attı. Yağmur Sarıoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kaptan pilot olarak göreve başladığı öğrenildi.
Uzun süredir pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, kariyerinde yeni bir aşamaya geçerek kaptan pilot unvanını aldı. Sarıoğlu'nun görev yaptığı hava yolu şirketinde kaptan pilot olarak uçuşlara başladığı belirtildi.
Yağmur Sarıoğlu'nun ilk uçuşlarından birinde eşi Sabri Sarıoğlu ile birlikte ABD'ye uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi. Çiftin birlikte yaptığı uçuş sosyal medyada da ilgi gördü.
