''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

05.02.2026 22:49
Amedspor oyuncusu Çekdar Orhan, saç örme hareketi ile ''ideolojik propaganda'' yaptığı gerekçesiyle 5 maç men cezası alırken, Amedspor Kulübü'ne ise 600 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1 Şubat 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı.

AMEDSPOR'A 600 BİN LİRA CEZA

Kurul, müsabakada ideolojik propaganda yapıldığı gerekçesiyle Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne 600 bin TL para cezası verdi. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/2 maddeleri uyarınca uygulandı.

''SAÇ ÖRME'' AKIMINA KATILAN FUTBOLCUYA 5 MAÇ CEZA

Aynı karşılaşmada gol sevinci sırasında "saç örme" işareti yaptığı belirtilen Amedspor futbolcusu Çekdar Orhan da PFDK tarafından disipline sevk edildi. Kurul, Çekdar Orhan'a 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verdi. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/1-a maddeleri kapsamında karara bağlandı. PFDK kararında, söz konusu hareketlerin "ideolojik propaganda" kapsamında değerlendirildiği ve futbolun disiplin kurallarına aykırı bulunduğu ifade edildi.

    Yorumlar (1)

  • 454545 454545:
    bu cezalar bence az olmuş teror propagandasi yapanlari futboldan men edeceksin 4 1 Yanıtla
