Sacha Boey 100. Maçına Hazırlanıyor
Sacha Boey 100. Maçına Hazırlanıyor

07.05.2026 11:50
Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, Hesap.com Antalyaspor maçıyla 100. karşılaşmasını oynayacak.

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 9 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk için sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, teknik direktör Okan Buruk'un bu maçta kendisine görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla 100. müsabakasına çıkacak.

İki farklı dönemde Galatasaray'da forma giyen Boey, ilk olarak 2021-2022 sezonunun başında Fransa ekibi Rennes'den takıma transfer edildi.

Boey, 2021-2024 yıllarında sarı-kırmızılı ekipte 63 Süper Lig, 6'şar UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, üçer UEFA Avrupa Ligi ve elemeleri ile 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 83 müsabakaya çıktı.

Fransız oyuncu, özellikle 2023-2024 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında Almanya devi Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Almanya'da yaklaşık 2 yıl geçiren Boey, 5 Şubat tarihinde sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geri döndü.

Boey, bu sezon ise 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada Galatasaray formasını giydi.

Sarı-kırmızılı takımda toplamda 99 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran Boey, Hesap.com Antalyaspor'a karşı oynaması halinde "Dalya" diyecek.

Profesyonel kariyerindeki ilk golünü sarı-kırmızılı formayla attı

Sacha Boey, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Galatasaray'da attı.

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada forma giyen Boey, 60. dakikada rakip fileleri havalandırarak profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Fransız oyuncu, ayrıca bu karşılaşmayla Galatasaray'daki ilk maçına çıktı.

İlk sezonunda 19 maçta oynadı

Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Galatasaray'daki ilk sezonunda 19 maçta forma giydi.

Sarı-kırmızılılara 2021-2022'de transfer olan Boey, bu sezonda 13 Süper Lig ve üçer UEFA Avrupa Ligi ile Avrupa Ligi elemeleri maçına çıkarken sadece 1 kez ağları sarstı.

2022-2023 sezonunda ilk lig şampiyonluğunu yaşadı

Sacha Boey, 2022-2023 sezonunda Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan Boey, profesyonel kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda gördü.

Boey, söz konusu sezonda 31 lig ve 2 Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerek, 1 gol kaydetti.

2023-2024 sezonundaki performansı Bayern Münih kapısını açtı

Fransız oyuncu Sacha Boey, 2023-2024 sezonunda sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Almanya devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Söz konusu sezonda 19 lig ve 6'şar UEFA Şampiyonlar Ligi ile Şampiyonlar Ligi elemeleri maçında forma giyen Boey, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydederken, Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla Bayern Münih'e gitti.

Bu sezon 16 kez sarı-kırmızılı formayı giydi

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'a kiralandıktan sonra 16 karşılaşmada görev aldı.

Ara transferde sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, şu ana kadar 10 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası müsabakasında oynadı.

Boey, söz konusu 16 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

