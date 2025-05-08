Sacha Boey'a hırsızlık şoku! Korku dolu anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Spor

Sacha Boey'a hırsızlık şoku! Korku dolu anları kameraya yansıdı

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Galatasaray'ın eski futbolcu ve şu sıralar Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için gittiği Paris'te hırsızlığa uğradı. Fransız yıldızın korku dolu anları kameralara yansıdı.

08.05.2025 21:38
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sacha Boey, Fransa'da talihsiz bir olay yaşadı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'in Arsenal ile Parc des Princes'te karşılaştığı maçta Bayern Münih'in yıldız ismi Sacha Boey da tribünde yerini aldı.

ŞAPKASINI ÇALDILAR

Maç sonu stadyumdan çıktıktan sonra arabasına binmeye çalışan Sacha Boey'un etrafını kalabalık bir taraftar grubu sardı. Fransız yıldız aracına bindikten sonra yanına gelen bir taraftar, Fransız yıldızın şapkasını çaldı. Boey'un şaşkınlığı ve korku dolu anı hırsızlık anını çeken kişinin kamerasına yansıdı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Boey, "Şapkayı geri getir arkadaşım" yazdı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 16 maça çıkan Sacha Boey sadece 691 dakika süre alabildi ve 2 asist yaptı.

Sacha Boey\'a hırsızlık şoku! Korku dolu anları kameraya yansıdı

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Son Dakika Spor Sacha Boey'a hırsızlık şoku! Korku dolu anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abuzer Kadayıf:
    Capelidir 3 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Abuzer sulalene ckyamm 0 5 Yanıtla
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