Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek - Son Dakika
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Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek

07.04.2022 10:26

Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak. Sonra da aslan maskesi takıp sevinecek.

2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi boş geçmişti. Sabah'ın haberine göre; O dönem derbide gol atsaydı tekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesini takacak Gomis, Kadıköy'de hayalini kurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirme fırsatı yakaladı.

Gomis'in hedefi Nonda'yı geçmek! Kadıköy'de gol atarsa maskeyle sevinecek

NONDA'YI GEÇECEK

Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak. Bu sezon 3'ü penaltıdan 5 kez ağları sarsan 36 yaşındaki santrfor, Galatasaray kulüp tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu konumunda.

Galatasaray'ın en golcü yabancıları:

  1. Hagi 73
  2. Baros 61
  3. Prekazi 49
  4. Sneijder 46
  5. Hodzic 40
  6. Nonda 38
  7. Kovaçevic 38
  8. Gomis 37
  9. Feghouli 35
  10. Jardel 34
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Son Dakika Spor Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek - Son Dakika


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