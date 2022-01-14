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Sadettin Saran 22'nci spor salonunu Fethiye'de açtı - Son Dakika

Sadettin Saran 22'nci spor salonunu Fethiye'de açtı

14.01.2022 23:54
Sadettin Saran 22'nci spor salonunu Fethiye'de açtı

Bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Saran Group, Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarına bir yenisini ekledi.

Bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Saran Group, Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarına bir yenisini ekledi. Saran Group'un Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan 22'nci spor salonu Muğla'nın Fethiye ilçesinde açıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nun açılışına Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Muğla İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Arslan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ve Türkiye Hentbol Federasyon Başkanı Uğur Kılıç katıldı. Açılışın ardından spor salonu Muğla İl Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi. Sadettin Saran ile Beşiktaş Hentbol A Takım Kalecisi Mirhan Kasırcı ise açılışın ardından 7 Metre penaltı atışları yaptı.

SADETTİN SARAN: ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINDA GENÇLERE SPORU SEVDİRMEK İSTİYORUZ

Sadettin Saran, yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar Anadolu'nun dört bir yanında 21 spor salonu açtık ve Milli Eğitim Bakanlığı'mıza devrettik. Bugün 22'nci spor salonumuzun açılışı ve Muğla İl Eğitim Müdürlüğü'ne devri için buradayız. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak en büyük amacımız. Bu ülkenin gençlerine umut olabiliyorsak, güzel şeyler yaşatabiliyorsak bizden mutlusu yok. Gençlere verebileceğim en iyi tavsiye çok okuyun, çok çalışın, kendinizi sürekli geliştirin, mutlaka spor yapın ve her zaman güçlünün yanında değil haklının yanında yer alın. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdiğimiz 22'nci spor salonumuz herkese hayırlı olsun" dedi.

Sadettin Saran 22'nci spor salonunu Fethiye'de açtı
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Saadettin Saran, Fethiye, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sadettin Saran 22'nci spor salonunu Fethiye'de açtı - Son Dakika Spor


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