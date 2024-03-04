- Sadettin Saran: "Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım"
İSTANBUL - İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimde aday olmaması durumunda karşısında kim olursa olsun aday olduğunu açıkladı.
İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, konuşmacı olarak katıldığı bir panelde Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili konuştu. Süreçle ilgili titizlikle çalıştıklarını aktaran Saran, "Ali Bey de bunu Divan Kurulu toplantısında çok güzel ifade etti. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarıma da seçim kelimesini yasakladım. Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım" ifadelerini kullandı.
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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