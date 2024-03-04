Sadettin Saran, Ali Koç'un aday olmaması durumunda aday olduğunu açıkladı

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İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimde aday olmaması durumunda karşısında kim olursa olsun aday olduğunu açıkladı.

İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, konuşmacı olarak katıldığı bir panelde Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili konuştu. Süreçle ilgili titizlikle çalıştıklarını aktaran Saran, "Ali Bey de bunu Divan Kurulu toplantısında çok güzel ifade etti. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarıma da seçim kelimesini yasakladım. Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL