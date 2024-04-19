Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: Göreve gelirsek Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: Göreve gelirsek Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 48 saat içinde 500 imza topladıklarını belirterek, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını söyledi. Saran, adaylık süreciyle ilgili bilgiler verirken, Fenerbahçe için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

19.04.2024 21:45
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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 48 saat içinde 500 imza toplayabildiklerini belirterek, "Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan İş İnsanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği lansmansa kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük de toplantı da yer alarak Saran'a destek verdi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için çalışacaklarını aktaran Saran, adaylık süreci ile ilgili bilgiler vererek, "Kasım ayında Ali Koç ile buluştum. Maddi manevi çok büyük emek verdiniz, bu işi öğrendin, devam edeceksen biz arkandayız ancak devam etmeyecekseniz biz bu işi çok iyi yaparız ve göreve talibiz dedim. O da, 'Çok iyi yapacağına ben de inanıyorum' dedi. Kulüp bilançolarına, defterlere bakmamız için resmi olarak aday olmamız gerekiyordu. Takım şampiyonluğa gidiyor, kongre sürecine de sokmak istemiyoruz ama madem öyle dedik 48 saatte büyük teveccühle 500 imzayı topladık. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza uzanan elleri kırmasını biliriz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe hepimizindir"

Fenerbahçe için birlik beraberlik mesajı beren 59 yaşındaki iş insanı, "Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir" diyerek sözlerini noktaladı.

Saran'ın konuşmasının ardından Kongre Üyeleri yoğun alkışlarla destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: Göreve gelirsek Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız - Son Dakika

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