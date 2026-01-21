Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Sadettin Saran\'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
21.01.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Başkan Sadettin Saran'ın taktığı ve sosyal medyada gündem olan şal, Fenerium mağazalarında satışa sunuldu. 799 TL fiyat etiketiyle sınırlı sayıda satışa sunulan şal satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Alanyaspor galibiyeti sonrası Sadettin Saran'ın taktığı ve sosyal medyada viral olan şal, sınırlı sayıda satışa çıkarken kısa sürede tükendi.

SADETTİN SARAN'IN ŞALI FENERIUM'DA YOK SATTI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Başkan Sadettin Saran'ın Alanya'da taktığı şal, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taraftarların yoğun talep gösterdiği ürün için kulüp cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

SINIRLI SAYIDA SATIŞA ÇIKTI, TÜKENDİ

"Taraftarı saran şal" sloganıyla online ve fiziki Fenerium mağazalarında sınırlı sayıda satışa sunulan şal, satışa çıkar çıkmaz tükendi. Kısa sürede stokların bitmesi, ürünün yarattığı ilgiyi gözler önüne serdi.

FİYATI DA GÜNDEM OLDU

799 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan şal, hem tasarımı hem de fiyatıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaray derbisi sonrası satış patlaması yaşayan yağmurluğun ardından, Fenerbahçe'nin bir başka viral ürünü daha taraftarla buluşmuş oldu.

Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Yaşam, Moda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

19:05
Edin Dzeko imza yolunda
Edin Dzeko imza yolunda
18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:18:01. #7.11#
SON DAKİKA: Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.