Sadettin Saran\'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Alanyaspor galibiyeti sonrası Sadettin Saran'ın taktığı ve sosyal medyada viral olan şal, sınırlı sayıda satışa çıkarken kısa sürede tükendi.

SADETTİN SARAN'IN ŞALI FENERIUM'DA YOK SATTI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Başkan Sadettin Saran'ın Alanya'da taktığı şal, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taraftarların yoğun talep gösterdiği ürün için kulüp cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

SINIRLI SAYIDA SATIŞA ÇIKTI, TÜKENDİ

"Taraftarı saran şal" sloganıyla online ve fiziki Fenerium mağazalarında sınırlı sayıda satışa sunulan şal, satışa çıkar çıkmaz tükendi. Kısa sürede stokların bitmesi, ürünün yarattığı ilgiyi gözler önüne serdi.

FİYATI DA GÜNDEM OLDU

799 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan şal, hem tasarımı hem de fiyatıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaray derbisi sonrası satış patlaması yaşayan yağmurluğun ardından, Fenerbahçe'nin bir başka viral ürünü daha taraftarla buluşmuş oldu.