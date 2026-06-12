Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, daha önce kaza yaptığı lüks otomobilini satışa çıkardı. Aracın satış ilanında belirlenen fiyatın 13 milyon 250 bin TL olduğu belirtildi.

KENDİ ADIYLA İLAN VERDİ

Saran'ın aracı kendi adıyla satışa çıkarması dikkat çekti. Yüksek fiyatlı araçların çoğunlukla galeriler veya vekiller aracılığıyla satışa sunulduğu bilinirken, ilanın doğrudan Sadettin Saran adına açılması ilgi uyandırdı.

HASAR KAYDI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Satışa çıkarılan araçla ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise hasar kaydı oldu. Aracın 3 milyon TL'nin üzerinde hasar kaydının bulunduğu ifade edildi. Lüks otomobilin geçmişte karıştığı kazanın ardından satışa çıkarılması otomobil tutkunlarının da ilgisini çekti.