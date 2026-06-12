Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika
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Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
12.06.2026 08:27
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Sadettin Saran, daha önce kaza yaptığı lüks otomobilini 13 milyon 250 bin TL bedelle satışa çıkardı. Aracın kendi adıyla ilana konulması ve 3 milyon TL'yi aşan hasar kaydının bulunması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, daha önce kaza yaptığı lüks otomobilini satışa çıkardı. Aracın satış ilanında belirlenen fiyatın 13 milyon 250 bin TL olduğu belirtildi.

KENDİ ADIYLA İLAN VERDİ

Saran'ın aracı kendi adıyla satışa çıkarması dikkat çekti. Yüksek fiyatlı araçların çoğunlukla galeriler veya vekiller aracılığıyla satışa sunulduğu bilinirken, ilanın doğrudan Sadettin Saran adına açılması ilgi uyandırdı.

HASAR KAYDI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Satışa çıkarılan araçla ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise hasar kaydı oldu. Aracın 3 milyon TL'nin üzerinde hasar kaydının bulunduğu ifade edildi. Lüks otomobilin geçmişte karıştığı kazanın ardından satışa çıkarılması otomobil tutkunlarının da ilgisini çekti.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Özkan Hasan Özkan:
    ülke imajı açısından düşünürsek lüks araçlarla kaza yapıp satmak pek iyi görülmüyor turist gelirse böyle haberler okuyor 0 0 Yanıtla
  • Didem Cesur Didem Cesur:
    valla biz de araç alırken böyle detaylara dikkat ederiz işte hasar kaydı olmuş mu diye sormak çok önemli bence kendi adına ilan vermesi ilginç geldi açıkçası normalde galeriler üzerinden gider bu işler ama neyse herkes kendi yolunu seçer 0 0 Yanıtla
  • Meltem Cerit Meltem Cerit:
    hasar kaydı varsa bu fiyata satılır mı biraz şüpheli gibi geliyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika
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