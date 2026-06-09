Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından gözler yeni başkan Aziz Yıldırım'a çevrilirken, eski başkan Sadettin Saran da sosyal medyadaki bir hamlesiyle gündeme geldi.
Sadettin Saran'ın, "Git denince giden erkek" notuyla paylaşılan duygusal bir videoyu beğendiği görüldü. Söz konusu paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, Saran'ın beğenisi de dikkatlerden kaçmadı.
Saran'ın beğendiği paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı taraftarlar paylaşımı yalnızca duygusal bir içerik olarak değerlendirirken, bazıları ise zamanlamasının dikkat çekici olduğunu savundu.
Fenerbahçe'de bir dönem başkanlık yapan Sadettin Saran, son olağanüstü genel kurulun ardından görevi Aziz Yıldırım'a devretmişti. Aziz Yıldırım, seçimde aldığı 17 bin 245 oyla yeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu.
Sadettin Saran cephesinden söz konusu beğeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak paylaşım ve beğeni, kısa sürede Fenerbahçe camiasında konuşulan konular arasına girdi.
Son Dakika › Spor › Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu - Son Dakika
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